Fenerbahçe'den Alexis Sanchez hamlesi: Bonservis verilmeyecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından topladığı 20 puanla 7. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nde de 5 puanla 3. sırada yer alıyor.

Gol konusunda sıkıntılarını çözmek isteyen Fenerbahçe, Inter forması giyen dünyaca ünlü forvet Alexis Sanchez'i kadrosuna katabilir.

Sabah gazetesinin haberine göre İtalyan devi Inter, Şilili forvetin maaş yükünden kurtulmak istiyor. Bu yüzden Sanchez'i isteyen kulüp olması halinde Inter, bonservis bedeli istemeyecek.

32 yaşındaki oyuncunun adı sezon başında Fenerbahçe ile anılmıştı.

Kariyerinde Barcelona, Manchester United, Arsenal gibi takımlarda forma giyen Alexis Sanchez'in Inter'le olan sözleşmesi 2023'te bitecek.