banner38

Fenerbahçe'de yeni lider İrfan Can Kahveci

Milli ara sonrası kademeli olarak 4'lü sisteme geçmesi beklenen Vitor Pereira'nın kadrosunda İrfan Can Kahveci büyük önem taşıyacak. İki yönlü oynayabilen yıldız orta saha, takımın lideri olacak.

Spor 15.11.2021, 15:40
Fenerbahçe'de yeni lider İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe ’de milli ara sonrası sistem değişiyor. 3-4-3’ten 3-5-2’ye geçen teknik direktör Vitor Pereira’nın kademeli olarak 4’lü sisteme dönmesi söz konusu. Bu çerçevede bazı isimler daha çok öne çıkacak. Sakatlığı sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kalan İrfan Can Kahveci çok formda döndü.

Yetenekli yıldız ligdeki son Kayserispor maçında da etkiliydi. Milli takıma çağrılmayan yıldız futbolcu takım çalışmalarının yanısıra özel program da uyguluyor. Milli ara sonrası fiziksel açıdan hiçbir eksiği kalmayacak İrfan Can yüzde 100’e yakın kapasite ile sahada olacak.

Teknik direktör Vitor Pereira için oyunun iki yönlü oynayabilmesi büyük önem taşıyor. Hücum bölgesinde oynayan oyunculardan da savunma katkısı isteniyor. Bu açıdan bakıldığında İrfan Can tam olarak bu kriterlere uyuyor. Yeni dönemle birlikte Pereira, İrfan Can’ı takımın lider ismi olarak düşünüyor.

3-5-2’de ikinci golcü gibi oynayabilen 26 yaşındaki futbolcunun gerçek bölgesi ise merkez orta saha. Burada da oynadığında atakları yönlendirecek isim olarak düşülen İrfan Can’ın savunma özelliği de çok kritik. Mesut Özil’in savunma özelliğinin zayıf olması, Luiz Gustavo’nun daha çok defansif özelliği ile öne çıkması, Sosa’nın yaşı, Mert Hakan’ın da henüz tam olarak standardını bulamaması sıkıntı yaratıyor.

İrfan Can Kahveci ise şut atan, oyun kuran, gol atan, hücum ve savunma yönüyle takımın en önemli orta saha oyuncusu konumunda. Birçok farklı bölgede de oynayabilen başarılı oyuncu her türlü sistemde yer alabiliyor.

Sarı-lacivertli takımın milli ara sonrasında karşılaşacağı Galatasaray maçı İrfan Can Kahveci için de ayrı bir önem taşıyacak. İrfan Can, sahada olması halinde Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir Galatasaray derbisinde forma giyecek. Geçen sezonki derbiyi sakatlığı nedeniyle kaçıran 26 yaşındaki yıldız, bu sezon sahada olmak istiyor.

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe’de 6 resmi maçta süre aldı. 26 yaşındaki orta saha 1 gol 2 asistle 3 gole direkt etki etti. Özellikle Antwerp ve Kayserispor maçlarında etkili olan İrfan Can, taraftarlar tarafından da çok seviliyor. 

Kaynak: Milliyet

#fenerbahçe #İrfan Can Kahveci
Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6