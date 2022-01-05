Fenerbahçe'de yeni hoca belli oluyor: İbre o isimden yana

Sezona 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim' sözleriyle başlayan ve 17. haftada yolların ayrıldığı Vitor Pereira, sonrasında Fenerbahçe henüz resmi hocasını açıklamadı.

Birçok teknik direktörle görüşen sarı-lacivertliler, yabancı hoca da bu sayıyı 3'e düşürdü. Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic ile görüşen Fenerbahçe'nin, yeni teknik direktörü bu hafta açıklaması bekleniyor.

İbre Bilic'ten yana

Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan ve şu anda boşta olan Joachim Löw'ü ikna edemeyen sarı-lacivertli yönetim, rotasını Jorge Jesus'a çevirdi. Son olarak Benfica'yı çalıştıran tecrübeli hocayla da anlaşamayan Fenerbahçe'de rota, Slaven Bilic'e döndü.

Daha önce Hırvat hocayla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli takım, yapılacak son görüşmelerin ardından Bilic'i takımın başına getirmeyi planlıyor.