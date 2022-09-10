Fenerbahçe'de yabancı çıkmazı
Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin elinde 17 yabancı futbolcu kaldı. Bu sayıyı 14'e düşürmesi gereken sarı-lacivertliler, ya 3 oyuncuyu lisans çıkartmayacak ya da transfer penceresi açık olan ülkelere gönderecek. Peki Fenerbahçe'de hangi oyuncularla yollar ayrılacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Avrupa'nın ardından Türkiye'de de transfer döneminin kapanmasının ardından takımlar, lisans işlemlerine başladı. Kadrosunda 17 yabancı bulunduran ve bu sayıyı 14'e düşürmesi gereken Fenerbahçe'de, hangi oyuncularla yolların ayrılacağı merak konusu oldu.
Fenerbahçe'de hangi yabancı oyuncular listeye yazılmayacak?
Kadrosunda 17 yabancı futbolcusu bulunan ve bu sayıyı 14’e indirmesi gereken Fenerbahçe’de kadro planlamasında düşünülmeyen Novak ve Lemos hiçbir takımla anlaşma sağlanamayınca kadroda kaldı. Yönetim 2 oyuncuyu birçok takıma önerdi, ancak iki futbolcu takımdan ayrılmak istemeyince transferleri gerçekleşmedi. Yönetim 2 oyuncu için transfer sezonu devam eden ülkelerin takımlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.
Bruma da olmayacak
Eğer başka bir takıma gönderilmezse Novak ve Lemos’un lisansı çıkarılmayacak ve takımdan ayrı çalışacaklar. Novak ve Lemos’un ardından lisansı çıkarılmayacak 3. ismin Bruma olması bekleniyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Boluspor
|5
|10
|3. Bandırmaspor
|3
|9
|4. Keçiörengücü
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Valencia
|4
|6
|12. Mallorca
|4
|5
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0