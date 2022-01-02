Fenerbahçe'de Xerdan Shaqiri sesleri daha güçlü çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi’nde büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe ’de kadroya yapılacak takviyeler merakla bekleniyor.

Bu konudaki karar da yeni hocayla birlikte verilecek. Ancak yönetim, birçok oyuncuyla temaslara başladı. Hedef, belirlenen isimleri bitirme noktasına getirip, teknik adamın gelmesinin ardından operasyonu hızla tamamlamak. Bu doğrultuda Vedat Muriç’in kiralanması için Lazio ile pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Kosovalı forvet, kulüplerin bir an önce anlaşmasını ve yeniden Çubuklu formayı giymeyi sabırsızlıkla bekliyor.



AL ARABI SATMAK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre Al-Arabi’de mutlu olmayan Aaron Boupendza için de girişimler başladı. Katar ekibi, sezon başında 4 milyon Euro’ya transfer ettiği Gabonlu yıldızı satmak istiyor. Fenerbahçe ise ilk etapta Boupendza’yı kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Bu ikilinin dışında gündeme sürpriz bir yıldız daha geldi: Xerdan Shaqiri... İsviçreli oyuncu sezon başında büyük umutlarla Lyon’a imza atmıştı. Ancak Fransa macerası, 30 yaşındaki oyuncunun umduğu gibi gitmedi.



LYON KİRALAYABİLİR

L'Equipe Gazetesi, transferinden sadece 5 ay sonra Shaqiri'nin gözden çıkartıldığını yazdı. Menajerler, yıldız futbolcuyu Fenerbahçe’ye önerdi. Sarı- Lacivertli Yönetim’in daha önce planlarda yer almamasına rağmen Xerdan Shaqiri’nin koşullarını araştırmaya başladığı öğrenildi.



Lyon, İsviçreli oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Fransız ekibinin, Shaqiri’yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

Kaynak: NTVSPOR