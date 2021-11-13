Fenerbahçe'de Vitor Pereira sistemi değiştiriyor

Fenerbahçe , Süper Lig'in son 4 haftasında 11 puan kaybetti. Ligde son olarak Ülker Stadı'nda Kayserispor'la 2-2 kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor 'un 10 puan gerisinde kaldı. Bu sezon Süper Lig'de 20 toplayan Fenerbahçe, milli araya 7. sırada girdi.

Sarı-lacivertliler milli aranın ardından Galatasaray ile Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Kritik maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaların ardından Vitor Pereira, sistem değişikliğine gitmeye karar verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre takıma 3'lü savunma oynatan Vitor Pereira, 4'lü savunmaya geçecek. Portekizli çalıştırıcı savunmada Nazım, Kim, Szalai ve Novak'a görev verecek.

Vitor Pereira orta sahada Mert Hakan, Sosa ve İrfan Can Kahveci'ye görev verecek. Kanarya'nın ileri 3'lüsünü ise Osayi, Ferdi ve Berisha oluşturacak.

Kaynak: Fanatik