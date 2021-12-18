Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile ilgili bomba iddia! Derbi sonrası...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli kulüpte eleştirilerin odağı haline gelen ve adı Flamengo ile anılan Vitor Pereira ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

Brezilya basınından Coluna do Fla sitesinin haberine göre; Vitor Pereira'nın tazminatını ödemeye yanaşmayan Flamengo, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini bekliyor. Portekizli hoca, Beşiktaş derbisini kaybedip kovulursa Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz ile görüşüp bir karar verecek.Haberde ayrıca Marcos Braz ve Flamengo Futbol Direktörü Bruno Spindel'in Paulo Sousa, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca gibi isimlerle görüştüğü de kaydedildi.

Fenerbahçe'de Portekizli hoca Vitor Pereira'nın yerine Slaven Bilic ve Kenan Koçak gibi isimlerin adı geçiyor.

Kaynak: Fotomaç