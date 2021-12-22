Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor: Anlaşma sağlandı
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor. Sarı-lacivertliler, Çin ekibi Beijing Guoan'da görev yapan Slaven Bilic ile prensip anlaşmasına vardı.
Spor 22.12.2021, 10:31
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yeni teknik adam arayışları sürüyor. Listede yer alan milli takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak’a Türkiye Futbol Federasyonu tarafından izin çıkmadı.
Sezon bitmeden yollar ayrılacak
Diğer aday ise Slaven Bilic. Çin ekibi Beijing Guoan son lig maçında Guanghzou’ya 5-0 kaybedince Hırvat çalıştırıcıyla sezon bitmeden yollarını ayırma ihtimali ağırlık kazandı.
Bilic de Avrupa’ya dönmek istiyor. Yönetimin prensipte anlaştığı tecrübeli teknik adamla sözleşme detaylarını konuştuğu, pürüzlerin kalkması halinde Bilic’e imza attırmayı planlıyor.
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