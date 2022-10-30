Fenerbahçe'de Serdar Dursun forma şansı bulamıyor

Fenerbahçe’de geçen sezonun değişmezleri arasında yer alan Serdar Dursun teknik direktör Jorge Jesus’un gelişiyle yedek kulübesine hapsoldu.

2 dakika süre aldı

Avrupa Ligi listesine de yazılmayan golcü futbolcu ligde son 6 maçta sadece Fatih Karagümrük karşısında sadece 2 dakika süre aldı, diğer 5 maçta ise kadroda olmasına rağmen oynayamadı.

Ayrılığa sıcak bakıyor

Sezon başından birçok takımdan teklif alan fakat sarı-lacivertli takımda kalmayı tercih eden milli oyuncu, devre arasında oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.