Fenerbahçe'de Rennes hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'de 6. haftayı bay geçen ve hafta içi UEFA Avrupa Ligi B grubu 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda oynayacağı Rennes maçının hazırlıklarını sürdürdü. Hazırlıkların detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Spor 11.09.2022, 15:22
Süper Lig'de 6'ncı haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de deplasmanda Fransız ekibi Rennes'e konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Rennes maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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