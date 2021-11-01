Fenerbahçe'de Pereira ile futbolcular arasında kriz
Fenerbahçe, istenilen sonuçları alamazken teknik direktör Vitor Pereira ile futbolcular arasında sıkıntılar olduğu kaydedildi.
Spor 01.11.2021, 13:57
Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile oyuncular arasında iletişim sorunu bulunduğu, özellikle yerli futbolcularla arasında kopukluk yaşandığı belirtildi.
Pelkas tepki gösterdi
Daha önce Mesut Özil ile sorun yaşayan Pereira’ya, Konyaspor maçında ilk yarıda oyundan aldığı Pelkas da tepki gösterdi. Teknik heyete tepki gösteren Yunan futbolcuyu takım arkadaşı Muhammed Gümüşkaya sakinleştirdi.
Oyun sistemi tartışılıyor
Pereira’nın oyun sistemi ve oyuncu tercihlerinin takım içinde de tartışılır hale geldiği belirtildi. Oyuncular arasında Pereira’ya olan güvenin azaldığı da kaydedildi. Tesislerde morallerin bozuk olduğu, kimsenin ağzını bıçak açmadığı ve futbolcuların mental olarak çöküş yaşadıkları da belirtildi.
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