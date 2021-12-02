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Fenerbahçe'de Pereira için yolun sonu! İşte yeni adaylar...

Fenerbahçe Yönetimi, Vitor Pereira’nın durumunu masaya yatırdı. Yöneticilerin büyük bölümü, “Başarısız olduğu ortada. Sürekli bir oyuncuyla kriz yaşıyor. Yaptığı açıklamalarla taraftarı kızdırıyor” şeklinde görüş bildirdi Portekizli teknik adam ile ilgili henüz son karar verilmedi. Ancak 53 yaşındaki çalıştırıcı için yolun sonu göründü, puan kaybetme kredisi kalmadı. Öte yandan Pereira sonrası planlama için de farklı seçenekler masada...

Spor 02.12.2021, 10:03
Fenerbahçe'de Pereira için yolun sonu! İşte yeni adaylar...

Derbi kazanıldı ancak hemen ardından Avrupa Ligi’ne veda edildi ve Göztepe beraberliği geldi. Takımın kötü performansı, liderle farkın 12 puana çıkması, Portekizli’nin kadro tercihleri, her hafta bir oyuncuyla sorun yaşaması ve maç sonu demeçleri, birçok yöneticinin sabrını taşırdı.Son yönetim toplantısında büyük çoğunluk, bir an önce gönderilmesi yönünde görüş bildirdi.Henüz Pereira’nın geleceğiyle ilgili karar verilmedi. Ancak en iyi ihtimalle, 53 yaşındaki çalıştırıcının ilk yarıda kalan 5 maçı da kazanması gerekecek. İlk kayıpta, yolların ayrılması muhtemel.

Ligden ilk aday Farioli

Karagümrük’ün genç çalıştırıcısı, Fenerbahçe’nin yurt içinden ilk tercihi konumunda. Francesco Farioli, başarıya aç olması, Karagümrük’e oynattığı güzel futbol ve elindeki kadroya oranla aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıktı.Ancak yönetim içerisinde İtalyan teknik adamla ilgili iki farklı görüş var. Destekleyen grup, “Genç yaşında kendisini kanıtladı. Futbolun gelişimini yakından takip eden, modern bir teknik adam” görüşünde.

Başkan Ali Koç, yaklaşık 2 hafta önce Milli arada yaptığı açıklamada, “Pereira, Galatasaray derbisini kazansa da kazanamasa Karşıt olanlar ise, “İlk tecrübesini Karagümrük’te yaşadı. Fenerbahçe’yi yönetmek çok başka bir durum. Bu baskıyı kaldıramaz. Üstelik Pro Lisans’ı da yok” diyerek Farioli’yi istemiyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise hocasına

‘Ne yapıp edip Bilic’i getirelim’

Fenerbahçe’nin, Hırvat teknik adamla yaz döneminde her konuda anlaşmaya vardığı hatta onun tavsiyelerine göre bazı adımlar bile attığı iddia edilmişti. Ancak Bilic’in çalıştırdığı Beijing Guoan, ayrılmasına izin vermedi.

teklif gelmesi halinde engel olmayacağını söyledi.kalacak” demişti.

Başarılı teknik adam, 1 Ocak itibarıyla boşa çıkacak. Bazı yöneticiler, 53 yaşındaki çalıştırıcı için bu kez imkanların sonuna kadar kullanılması gerektiği yönünde görüş bildirdi,

“Ne yapıp, edip Bilic’i getirelim” yorumu yapıldı. Eğer Beijing Guoan yine erken ayrılmasına izin vermezse, Hırvat teknik adam gelene kadar geçici bir çözüm bulunup, 1 Ocak’ta da takımın ona emanet edilmesi planlar arasında yer alıyor.

İsmail Kartal adı gündemde

Sarı-Lacivertli formayı uzun yıllar terleten İsmail Kartal, 2010-14 arasında yardımcı antrenör olarak kulüpte görev yaptı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, 2014-15 sezonunda ise Fenerbahçe’nin başına geçti.Takım ligi çok iyi götürürken, 4 Nisan 2015’te Rize deplasmanı dönüşünde takım otobüsü Trabzon’da kurşunlandı. Bu olay, şampiyonluğun kaçırılmasında en önemli etkenlerden biriydi. Kartal ile ilgili iki senaryo var.

İlki, en azından sezon sonuna kadar takımın başına getirilmesi. Diğer alternatif ise Pereira sonrası geçici olarak İsmail Kartal’la anlaşmak ve teknik adam arayışına devam etmek. Ardından Kartal’ın, yeni gelecek hocanın ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi.

Kaynak: Fanatik 

#Vitor Pereira #fenerbahçe
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