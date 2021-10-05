Fenerbahçe'de Mesut Özil'le özel görüşme

Fenerbahçe liderliği keyfini sürse de Mesut Özil’in Kasımpaşa maçındaki tepkisi, taraftarı fazlasıyla endişelendirdi. Başkan Ali Koç maçtan sonra yaptığı açıklamada, Mesut’un Olympiakos karşısında hastalığı nedeniyle oynamadığının altını çizdi ancak son hareketine değinmedi. Yaşanan olaydan başta Koç olmak üzere yönetimin de son derece rahatsız olduğu kaydedildi. Başkan Koç’un bu nedenle Mesut Özil ile özel bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Ayrıca daha sonra Pereira’nın da katılacağı üçlü bir toplantının daha yapılması da olası.

Paylaşım yapmadı

Mesut Özil, ligde oynanan her maçın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunuyordu. Hatta hastalığı nedeniyle kadrodan çıkartıldığı Olympiakos mücadelesinin oynandığı perşembe günü de sarı ve lacivert renkli iki kalple birlikte maç günü paylaşımı yapmıştı. Yıldız futbolcu, kazanılan Kasımpaşa karşılaşması sonrasında ise sessiz kaldı.

Mini Yorum (Erman Özgür)

Şampiyonluk için Mesut gerekli

Mesut Özil konusu yavaş yavaş krize dönüşmeye başladı. Kasımpaşa maçında oyuna giremeyince gösterdiği tepkide ise bana göre sonuna kadar haklı. Kaç dakika alırsa alsın iyi niyetiyle mücadele eden, kalite üzerinden bakarsan kimse ile kıyaslanması mümkün olmayan Mesut şimdiye kadar Pereira tarafından çok da iyi kullanılamadı. 8 hafta sonunda lider olmak belki bir çok şeyin üstünü örtebilir ama Pereira’nın mücadele üzerinden tarif ettiği oyununun şampiyonluğa ulaşabilmesi için Mesut’tan faydalanması ve küstürmemesi çok önemli.