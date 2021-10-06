Fenerbahçe'de Max Meyer sıkı çalışacak
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Alman orta saha Max Meyer, takım arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon açığını kapatmayı planlıyor
Spor 06.10.2021, 11:36 06.10.2021, 11:46
Alman orta saha oyuncusu, sezon öncesi kampı yapmadan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Pereira bu nedenle Max Meyer'i yavaş yavaş takıma monte ediyor.
26 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 4 resmi maçta sadece 119 dakika süre aldı. Meyer, lige verilen arayı fırsata çevirmeye kararlı. Başarılı orta saha oyuncusu, bu süreçte ekstra çalışmalar yaparak arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon açığını kapatmayı planlıyor. Bunun için teknik ekip, Meyer’e özel bir antrenman programı hazırladı.
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