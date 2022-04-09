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Fenerbahçe'de kazanan Uğur Dündar oldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun yeni başkanı 824 oyla Uğur Dündar oldu.

Spor 09.04.2022, 17:19
Fenerbahçe'de kazanan Uğur Dündar oldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunu yeni başkanı Uğur Dündar oldu.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda 14 sandıkta toplamda bin 871 kişi oy kullandı.

Söz konusu oyların 824'ünü alan Uğur Dündar, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

Diğer adaylardan eski başkan Vefa Küçük 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz ise 117 oy alırken, 9 oy geçersiz sayıldı.

Dündar: "Her zaman kapımı açık tutacağım"

Sonucun ardından açıklamada bulunan Uğur Dündar, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Seçimin kazananının Fenerbahçe olduğunu dile getiren Dündar, "Fenerbahçe için birlik ve bütünlük mottosuyla yola çıkan bu ekibe, gönüllü katkıda bulunan çok değerli çalışma arkadaşlarıma, yönetimde görev alacağımız çok değerli ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum. Biz Fenerbahçe'de mevcut olan fay hatlarını derinleştirmek için değil, tam tersine kırgınlıkları gidermek, birlik ve bütünlük içinde olmayı sağlamak, Yüksek Divan Kurulu üyelerine hak ettikleri saygıyı ve ilgiyi göstermek için geldik. Hiçbir gizli ajandası olmayan bir Uğur Dündar olarak her zaman kapımı açık tutacağım. Kapımdan bütün Yüksek Divan Kurulu üyelerinin rahatlıkla girebileceği ve kulübümüzün yönetimini başarılı kılmak için elimizden gelen tüm gayreti sergileyeceğimiz bir dönemi başlatıyoruz." diye konuştu.

Adaylığını ilan etmeden önce yaptıkları görüşmede başkan Ali Koç'a, birlik ve bütünlük için yola çıktıklarını söylediğini anlatan Dündar, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin adamı olarak görev yapacağımı net bir şekilde söyledim. Bu sözümün hayata geçtiğine sizler de tanıklık edeceksiniz. İnşallah çok güzel bir çalışma ortamı sağlayacağız ve dediğim gibi bundan Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır. Fenerbahçe'nin neden güçlü olduğunu, birlik ve bütünlük içinde neleri başarabileceğini 3 Temmuz'da hep birlikte yaşadık. İşte bu muazzam gücün çeşitli fay hatlarıyla parçalanıp bölünmesi hiçbir Fenerbahçelinin işine gelmez. Listemiz kazandı ama en büyük kazanan şanlı tarihe sahip kulübümüzdür. Oylarıyla beni destekleyen üyelere çok teşekkür ediyorum. Oy vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Centilmence bir yarış sürdüren değerli rakipleri kutluyorum. Her zaman kazanmak önemli değildir, yarışmak da ayrı bir anlam taşır. En zor yolculuklar ilk adımı atmakla başlar. Şu mübarek günde dua ediyorum ki inşallah bu dargınlıkları kırgınlıkları sona erdirmek bize nasip olur."

Koç: "Fenerbahçe camiası en büyük alkışı hak ediyor"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulunun başkanlığına seçilen Uğur Dündar'ı tebrik etti.

Seçim sonucunun ardından kürsüye çıkan Ali Koç, "Yüksek Divan Kurulu yıllardır böyle çekişmeli bir yarışa sahne olmadı. 3-4 adaylı yarış yıllardır görmedik. 4 bin küsur üyenin 3 bin 72'si aidatlarını ödedi. Bin 874 kişi oy kullandı. Sanırım bu da rekordur. Onun için Fenerbahçe camiası en büyük alkışı hak ediyor. Emeği geçen, 4 aday için çalışan ve sandıkta görev alan herkese teşekkür ediyorum. Tüm camialara örnek olacak bir seçim yarışı geçirdik. Sayın Uğur Dündar sizi tebrik ediyorum. Son aday olarak ortaya çıktı ama ilk aday olarak seçimi bitirdi. İki yıl boyunca Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu başkanımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, eski başkan Vefa Küçük'e de kendilerine yapmış olduğu rehberlik için camia adına teşekkür etti.

Küçük: "Fenerbahçe'ye hizmete devam edeceğim"

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, seçimi kazanan ve görevini devredeceği Uğur Dündar'ı kutladı.

Daha önce Aziz Yıldırım'a karşı başkanlık seçimini 1 oyla kaybettiği halde hiçbir zaman küsmediğini ve kulübünü bırakmadığını vurgulayan Küçük, şunları aktardı:

"Yeni seçilen divan başkanımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Ali Koç'a, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ben zamanında 1 oyla başkanlık seçimi kaybettim ama küsmedim, kulübümü terk etmedim, hizmetten imtina etmedim. Bugün de Uğur Dündar'ın divan başkanlığında ömrüm yettiği müddetçe kulübümün yanında yer almaya devam edeceğim. Seçim sonuçları açıklanmadan önce basın mensupları duygularımı sordular. Onlara, 'Allah'ın izniyle Fenerbahçe'ye hizmete devam edeceğim.' dedim. Hepinize saygılar sunuyorum."

Kaynak: AA
#fenerbahçe #Uğur Dündar #divan kurulu başkanlığı
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