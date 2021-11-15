"Fenerbahçe'de kalmayı ben istemedim"
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'yle şampiyonluğu bir maçla kaçıran ve bu yıl Aykut Kocaman sonrası Başakşehir'de teknik direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu Tivibu Spor'da katıldığı programda soruları cevapladı.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Tivibu Spor'da katıldığı programda soruları yanıtladı.
Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Erol Bulut'tan boşalan koltuğu geçici olarak alan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de sarı-lacivertli ekiple 10 karşılaşmaya çıkmış ve 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.
"Fenerbahçe'de doğrularımız, hatalarımızdan çok daha fazlaydı. Bizde hata olur ama yanlış olmaz. Hatalardan dönmesini bildik" diyen Belözoğlu, "Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini almak benim için kolay olmadı. 10 hafta içinde çok doğru işler yaptık. Erol hocanın nasıl katkıları olduysa, ben ve ekibimin de kulübümüze katkıları oldu" dedi.
Fenerbahçe'den ayrılma sürecini anlatan Belözoğlu, "Sayın başkanımız Ali Koç, fikrini beyan ettiğinde kalmak istemediğimi ben söyledim. Bunun Fenerbahçe için daha iyi olacağını ifade ettim. Sonra da zaten görevi bıraktım" diye konuştu.
Kaynak: NTVSPOR
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