Fenerbahçe de istemişti: Kuzey Makedonyalı futbolcu Süper Lig'de

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Luka Stankovski'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Kuzey Makedonya kulüplerinden Rabotniçki'de forma giyen 20 yaşındaki Stankovski, önceki gün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra kente geldi.

Stankovski, kulüp başkanı Cevdet Akınal ve bazı yöneticilerinin de hazır bulunduğu törende, kendisini 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan imzayı attı.

Törende konuşan Akınal, Stankovski'yi bir süredir yakından takip ettiklerini söyledi.

Stankovski'nin geleceğinin parlak olduğunu aktaran Akınal, "Kulübümüze böyle önemli bir genç yeteneği katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok önemli bir transfere imza attığımızı düşünüyorum, bu transferin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Aramıza bir kez daha 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.