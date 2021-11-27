Fenerbahçe'de İlk rota golcü
Sarı-Lacivertliler’in ocak ayında transferdeki ilk hedefi belli oldu. Fenerbahçe'nin ilk transferi forvet üzerinden olacak.
Spor 27.11.2021, 09:58
Oyuncu satışı yapılıp yapılmayacağı, golcü transferinde rotayı belirleyecek. Lazio’dan ayrılmaya hazırlanan Vedat Muriç şu anda ilk aday olarak görülüyor. Özellikle İtalyanlar’ın forvet hattını Botheim ile güçlendirmeye hazırlanması, Kosovalı golcünün gözden çıkartılmasına neden oldu.
Fenerbahçe ’nin Muriç’i kiralama olasılığı yüksek. Ancak Attila Szalai’nin yüksek bir bedelle satılması halinde planlar değişebilir. Bu durumda Sarı-Lacivertli Yönetim, daha yüksek kalibrede bir golcüye yönelebilir. Zenit ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sardar Azmoun’un adaylardan biri olduğu öne sürüldü.
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