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Fenerbahçe'de ilk çözüm: İstikrar

Fenerbahçe’de takımı kısa sürede ayağa kaldıracak yol haritası belirlendi. Vitor Pereira ilk olarak, oyuncuların da rahatsız olduğu rotasyona son verip kadro istikrarını sağlamayı planlıyor. Ayrıca düşüş yaşayan futbolcularla da bire bir görüşmeler yapılacak.

Spor 29.10.2021, 13:14
Fenerbahçe'de ilk çözüm: İstikrar

Sarı-Lacivertliler için Kadıköy’deki 2-1’lik Alanyaspor yenilgisi, maç sonrası taraftarın gösterdiği sert tepkinin de etkisiyle adeta travma yarattı. Ligde daha oynanacak 28 maç varken ve zirveyle fark sadece 5 puan olmasına rağmen oluşan karamsar hava, VitorPereira’yı harekete geçirdi.

Portekizli teknik adam çok eleştirilen 3’lü savunma sisteminden vazgeçmeyi düşünmüyor. Ancak Pereira, yeni bir galibiyet serisiyle takımı ayağa kaldırmak adına ilk adımı kadro istikrarı konusunda atacak. Pereira, özellikle hücum hattını sürekli değiştiriyor. Bu bölgedeki oyuncular, bir türlü düzenli olarak birlikte oynayamadı. Bunun sonucunda, ligde 10 maçta sadece 14 gol atabilen bir Fenerbahçe ortaya çıktı. 53 yaşındaki teknik adam özellikle ileri 3’lüde rotasyona son vermeyi planlıyor. Pereira, bu bölge için belirleyeceği oyunculara ligde birkaç hafta şans vermeyi düşünüyor.

Özel idman programı

Fenerbahçe’de bir diğer sıkıntı ise birçok futbolcunun son derece formsuz olması. Bunların başında geçen sezonun yıldızı Pelkas geliyor. Ayrıca Rossi inişli çıkışlı grafik çizerken, Berisha ve Sosa bir türlü bekleneni veremedi. Miha Zajc da sezon başına oranla düşüşe geçen isimler arasında.

Mesut Özil de form tutamadı ve Pereira ile yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi. Portekizli teknik adam, bu yıldızların yeniden performansını yükseltmek içinde çözümler arıyor. 53 yaşındaki teknik adam, ekibiyle birlikte bu futbolcularla bire bir görüşmeler yapacak. Ayrıca formsuz isimler için özel idman programları hazırlanması da bekleniyor.

#fenerbahçe
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