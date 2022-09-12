Fenerbahçe'de iki isme kulüp aranıyor

Fenerbahçe, lisansı çıkarılmayan isimlerden Novak ve Lemos için ülkelerinde transfer sezonu devam eden bazı takımlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Oyuncular, sarı- lacivertli yönetim tarafından Yunanistan, Sırbistan, İsrail, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki takımlara önerildi.

Çek sol bek Novak, 1.6 milyon euroluk ücreti nedeniyle ayrılmak istemiyor.

Alternatif çözüm yolları da arayan yönetimin, Lemos ve Novak’a alacaklarının bir kısmını ödeyerek bonservislerini vermeyi teklif ettiği de öğrenildi. İki isim de bunu kabul etmedi.

Lemos ve Novak’ın takım idmanlarına katılmayacakları, ayrı çalışacakları da kaydedildi.