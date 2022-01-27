Fenerbahçe'de hedef Ghislain Konan

Fenerbahçe, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu mevkideki tek futbolcunun Filip Novak olması transferde öncelik oluşturuyor.

Demir Grup Sivasspor mücadelesinde Çek futbolcunun sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından maç sonunda konuşan teknik direktör İsmail Kartal, sol bek almayı planladıklarını söylemişti.

Sarı lacivertlilerin hedefindeki isim Ghislain Konan. Fransa ligi ekiplerinden Reims forması giyen Fildişi Sahilli oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor.

Fransız kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağlayan yönetim, oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.

26 yaşındaki sol bekin de sarı lacivertli ekibe gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Konan’ın bonservisiyle takıma katılması hedefleniyor.

Fransa Ligi'nde bu sezon 17 maçta forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu, 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı.