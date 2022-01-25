Fenerbahçe'de genç oyuncunun sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve sezon başında Vitor Pereira tarafından şans verilen Muhammed Gümüşkaya forma giydiği maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig karşılaşmalarında görev alan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için yönetim harekete geçti.

Sarı-Lacivertliler genç futbolcunun sözleşmesini 4 yıl uzattı. 2026 yılına kadar kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan yeni kontrata imza atan Muhammed Gümüşkaya için kısa sürede resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Muhammed bu sezon 18 resmi maça çıkarken, 1 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.