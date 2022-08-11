Fenerbahçe'de forvet için 3 aday!

Fenerbahçe, Maxi Gomez için 12 milyon Euro isteyen Valencia ile son bir görüşme yapacak. Leipzig’de 5. alternatif konumuna düşen Sörloth konusunda yeni bir girişim yapılabilir. Menacerler ise geçen sezon Beşiktaş forması giyen Batshuayi’yi önerdi.

Sarı-Lacivertli taraftarlar bir an önce yeni forvete kavuşmak istiyor, Ali Koç ise ‘fırsat transferini’ bekliyor. Fenerbahçe Yönetimi, listedeki birçok isimle temas kurdu. Son dönemde ön plana çıkan isim Maxi Gomez oldu. Sarı-Lacivertliler’in 8 milyon Euro ve bonus içeren teklifine karşı Valencia, 12 milyon Euro talep etmişti. İspanyol basınına göre Galatasaray da 25 yaşındaki oyuncu için devrede. Ancak Fenerbahçe ile Valencia’nın önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacağı kaydedildi. Öte yandan Newcastle’ın da Gomez’i rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ve 10 milyon Pound’luk bonservisinin ‘cazip’ görüldüğü kaydedildi.

Kalması kolay değil

İki sezondur adı en çok Fenerbahçe ile anılan isimlerden biri Alexander Sörloth. Norveçli forvet geçen sezonu Sociedad’da kiralık olarak geçirdikten sonra bu sene Leipzig’de kalıcı olmak için rekabete girme kararı almıştı. Ancak hazırlık döneminde bunu başaramadı. Timo Werner transferiyle birlikte Sörloth 5. forvet (Werner, Nkunku, Andre Silva, Poulsen) konumuna düştü. Teknik direktör Tedesco’nun golcü oyuncuyu kadroda tutması beklenmiyor. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Sarı-Lacivertliler’in yıldız futbolcunun durumunu araştırmak için son bir girişim daha yapmaya hazırlandığı belirtildi.

‘Batshuayi’yi getirelim’

Fenerbahçe’nin yoğun bir şekilde forvet arayışında olması, menacerleri de harekete geçirdi. Hemen her gün yeni bir isim kulübe öneriliyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni Michy Batshuayi oldu. Geçen sezonu Beşiktaş ’ta kiralık geçiren Belçikalı forvet 42 maçta 14 gol atıp, 5 asist yapsa da performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Chelsea’nin 28 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle vermeye hazır olduğu kaydedildi. Sarı- Lacivertliler’in Batshuayi konusunda fazla istekli olmadığı öğrenildi.

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