Fenerbahçe'de Farioli sesleri giderek yükseliyor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceğiyle ilgili ortaya iddialar atılırken, gündeme bir kez daha Karagümrük'ün Teknik Direktörü Francesco Farioli ismi geldi. Kulüp başkanı Süleyman Hurma konuyla ilgili konuştu ve teklif geldiği takdirde gitmesine izin vereceklerini söyledi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe 'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli için açıklamada bulundu.

İsmi Vitor Pereira'nın yerine geçen İtalyan teknik adam için Ajansspor'a konuşan Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam" dedi.

Hurma daha önce de İtalyan teknik adam ile ilgili "Francesco Farioli dünya çapında bir hoca olacaktır. Farioli'ye teklif gelirse kesinlikle engel olmam. Bugüne kadar birçok hocamı sözleşmesi devam ederken elimden aldılar ve ses çıkarmadım" ifadelerini kullanmıştı.