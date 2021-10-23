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Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Fenerbahçe'de Berisha, Serdar Dursun ve Diego Rossi toplamda 3 gol-4 asist kaydederken, sadece Frey’in yaptığı katkı (12 gol-1 asist) bu isimleri solladı. Samatta ve Thiam da yeni takımlarıyla coştu.

Spor 23.10.2021, 15:37 23.10.2021, 15:39
Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Kadroda yeni bir yapılanmaya giderek hücum hattını tamamen yenileyen Fenerbahçe'de gelen oyuncular, performanslarıyla gidenleri aratıyor.

Sabah'ın haberine göre; bu sezon 5 milyon Euro yatırım yapılan Mergim Berisha (1 gol-1 asist) ve Serdar Dursun (0 gol-0 asist) ile Diego Rossi (2 gol-3 asist) oynadıkları futbolla vasatı aşamadı. Üç futbolcu toplamda 4 gol atarken, 3 de asist gerçekleştirerek hücum hattında gidenlerin yerini dolduramadı.

20 GOL ATIP 4 DE ASİST YAPTILAR

Kanarya'da istenmeyen futbolcular ise yeni ekiplerinde toplamda 20 gol atarken, 8 de asist ile takımlarını taşıyor. Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla satılan futbolculardan Michael Frey, Antwerp'te 14 maçta 12 gol-1 asist yaparak Avrupa'nın da en golcü isimleri arasında yer aldı.

Kaynak: Posta 

#fenerbahçe #futbol
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