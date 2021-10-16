Fenerbahçe'de Burak Kapacak bilmecesi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin bu sezonki transferlerinden biri olan Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımda forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bursaspor'da büyük bir çıkış yakalayan futbolcu için Portekizli teknik adam Vitor Pereira çok çarpıcı bir ifadeye imza atmıştı. Bursaspor'un eski teknik adamlarından Adnan Örnek, sarı-lacivertli futbolcunun durumunu analiz etti. Detaylar haberde...

Pereira'nın itiraf niteliğindeki Burak Kapacak açıklaması

Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'de neden forma giyemediğiyle ilgili bir soruya Vitor Pereira, "Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Ama kendisi bir alt ligden, Bursaspor’dan geldi. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum" demişti.

Sarı-lacivertli futbolcuyu çok yakından tanıyan ve daha önce Bursaspor'u çalıştıran Adnan Örnek, Burak Kapacak ile ilgili analizlerini paylaştı, ortada bir sorun olduğuna dikkati çekti.

"Pereira haklı ama bu oyuncu Ümit Milli Takım seviyesinde nasıl oynuyor?"

Adnan Örnek, "Burak Kapacak milli takım oyuncusu. Ümit Milli Takımı seviyesindeki bir oyuncu Fenerbahçe'de oynayamıyorsa başka bir problem. Vitor Pereira bir yönden haklı. Çünkü Süper Lig ile TFF 1. Lig arasında ciddi farklar var. Oradaki oyuncuların çoğu Burak gibi zorlanabiliyorlar. Sistem farkları da var. Peki bu oyuncular nasıl milli takımda oynuyor? Bunu da sorgulamak lazım. Bir de bu kadar para verilip bir oyuncu alınıyorsa haklı olarak da oyuncunun oynaması bekleniyor" ifadesini kullandı.

"Burak bir kaliteye sahipse Fenerbahçe'de oynaması gerekir"

Türkiye'de genç oyuncu kavramının yanlış anlaşıldığını ifade eden Adnan Örnek, "Burak Kapacak'ın zamana ihtiyacı var. Genç bir oyuncu da sayılmaz. Türkiye'de biz halen 22 yaşındaki oyunculara bile 'genç' diyoruz. Bu kavramdan artık bir kurtulalım. 17 yaşındaki oyuncuya genç diyelim. Burak bir kaliteye sahipse Fenerbahçe'de de oynaması gerekir. Fakat; Pereira'nın isteklerini yerine getiremiyorsa söyleyecek bir şey yok" dedi.

Sorun nasıl aşılacak ve oyuncu 11'de yer alabilecek mi?

Peki, Burak Kapacak Fenerbahçe'de düzenli olarak 11'de oynayabilir mi? İşte bu soruya ise Adnan Örnek şu yanıtı verdi:



"Bana göre Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı geliştirir. Sezon başından beri bir teknik adamın elimde. 3-4 ay değerlendirilen bir oyuncuyu, oynamak için geç kaldı diye de düşünebiliriz. Aylar geçti. Zeki oyuncular daha çabuk adapte olabiliyor. Pereira'nın istediği sisteme ulaşmak için daha fazla çalışmak lazım. Bu kadar para verilip alınan bir oyuncu halen, nerede hücum nerede savunma yapacağını bilmiyorsa bir oturup düşünmemiz gerek. Milli Takımlar da yıldız oyuncuya yardımcı olmak zorunda. Sadece fiziksel, motor becerileri değil demek ki oyuncuların çok daha fazla zihinsel gelişimi kaydetmesi gerekiyor. Bu konuda da birçok çalışma yapmak zorundayız."

Burak Kapacak'ın performansı

2020-21 sezonunda Bursaspor formasıyla 34 maçta 7 gol 7 asist üreten Burak Kapacak, bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamadı. Sarı-lacivertli oyuncu transfer olduğunda, "Hayalim gerçek oldu. Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymek istiyorum" demişti.

Kaynak: Ajansspor