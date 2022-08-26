Fenerbahçe'de ayrılıklar sürecek!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve Jorge Jesus'un istediği oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için de yoğun bir operasyon başlamış durumda.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ve Süper Lig'de şampiyonluk hasretini gidermek isteyen Fenerbahçe 'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ali Koç ve yönetimi ise transfer konusunda hummalı çalışmalarını yönetiyor.

Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'un istediği oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için de yoğun bir operasyon başlamış durumda.

Ayrılıklar bir bir açıklanıyor

Bugün Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyuruldu. Bu gelişme sonrası ayrılıkların devam edeceği bilgisi de geldi.

Sarı Lacivertliler, Kim Min Jae, Ozan Tufan, Allahyar, Berke Özer, Samatta, Max Meyer, Marcel Tisserand, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmıştı.

Beklenen ayrılıklar

Fenerbahçe'de yapılan açıklamaların ardından ayrılacak diğer isimlerin kimler olacağı büyük merak konusu oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Alioski'nin sol bek mevkisinde gösterdiği başarılı performansın ardından bir türlü bekleneni veremeyen Filip Novak ile de sözleşme fesih görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe kariyerinde sık sık sakatlık yaşaması da kariyeri açısından kötü bir dönem geçirmesine neden oldu. Trabzonspor 'daki golcü kimliğini Sarı Lacivertli ekipte yansıtamayan ve verilen şansı iyi değerlendiremeyen Çekyalı sol bekin yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.