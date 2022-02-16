Fenerbahçe'de ayrılık: Yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Diego Rossi yeni sezonda Amerika kıtasına dönüyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Los Angeles FC'den kiralık olarak renklerine bağladığı Diego Rossi, sarı-lacivertli ekipten ayrılıyor.
Globo'da yer alan habere göre Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, Uruguaylı yıldızı kadrosuna katıyor.
Haberde oyuncunun MLS'teki sözleşmesinin biteceğine vurgu yapılırken Brezilya ekibinin Rossi'yi transfer edeceği belirtildi.
Diego Rossi, 2018 kışında Penarol'den Los Angeles FC'ye transfer olmuş ve burada geçirdiği iki buçuk yılda MLS'in en iyi futbolcularından biri olarak kabul görmüştü.
Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe'de ne yaptı?
23 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla 16'sı ilk 11'de olmak üzere toplam 25 maçta görev yaptı.
Süper Lig'de 18 maçta 2 gol ve 5 asist üreten Diego Rossi, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta süre aldı ancak skora katkı sağlayamadı.
Kaynak: NTVSPOR
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