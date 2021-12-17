Fenerbahçe'de ayrılık: Volkan Demirel'in ekibine katıldı
Fenerbahçe U17 takımı teknik direktörü Ekrem Ekşioğlu da istifa etti.
Spor 17.12.2021, 16:48
Fenerbahçe'de geçtiğimiz gün görevi bırakan altyapı şef scout'u Serhat Pekmezci'den sonra U17 takımı teknik direktörü Ekrem Ekşioğlu da istifa etti. Vole'nin haberine göre Ekrem Ekşioğlu, Fatih Karagümrük'e 2,5 yıllık imza atan Volkan Demirel'in ekibine katıldı.
Ekrem Ekşioğlu 17 Ağustos 2020 tarihinden beri Fenerbahçe U17 takımını çalıştırıyordu.
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