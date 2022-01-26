Fenerbahçe'de 4 futbolcunun testi pozitif çıktı
Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan rutin kontrollerde 4 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif olduğu açıklandı.
Spor 26.01.2022, 15:17
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.
Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil'e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul'da devam edecektir.
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