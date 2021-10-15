Fenerbahçe'de 3 forma için büyük kapışma!
Vitor Pereira, zorlu Trabzon deplasmanında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Portekizli hoca, stoperde Novak ile Tisserand arasında tercih yapacak. Hücum hattında Mesut’un yeri garanti görünüyor. Ancak kalan iki forma için Berisha, Serdar Dursun, Rossi ve Pelkas arasında son ana kadar müthiş rekabet olacak.
Milli araya lider giren Fenerbahçe lige dönüşü Trabzon deplasmanında yapacak. Sakatların bir bir takıma katılmasıyla birlikte forma rekabeti yeniden tavan yaptı. Vitor Pereira, pazar günkü karşılaşmada sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Maça kadar bir aksilik yaşanmazsa kalede Altay, savunmada Kim ve Szalai, orta sahada Ferdi, Gustavo, Sosa ve Samuel ile hücum hattında Mesut’un forma giymeleri çok yüksek ihtimal.
Novak dinlendi
Pereira, 3. stoper olarak Marcel Tisserand ile Filip Novak arasında kararsızlık yaşıyor. Tisserand normalde Portekizli hocanın ilk tercihi konumunda. Ancak yaklaşık 1 aylık sakatlık sonrası takımla çalışmalara yeni başlayan Kongolu’nun maç kondisyonu henüz yüksek değil. Yine de Tisserand maça başlayıp, sıkıntı yaşaması halinde kenara gelebilir. Novak da bu sezon zaman zaman stoperde oynadı ve iyi performans sergiledi. Başarılı oyuncunun, Çekya’nın son oynadığı Beyaz Rusya mücadelesinde görev yapmaması, daha dinlenmiş olarak dönmesini sağlayacak.
Zor tercih
Hücum hattında Mesut Özil’in yanında oynayacak 2 isim için 4 aday var. Valencia’nın ülkesinden bu gece dönecek olması nedeniyle ilk 11’de oynaması beklenmiyor. Milli arada idmanlara damga vuran Mergim Berisha ve son haftaların formda ismi Rossi’nin avantajları, Milli görevlere gitmemeleri. Serdar Dursun ise Letonya karşısında Milli formayla ilk golünü attı, çok iyi oynadı. Pelkas da Yunanistan ile çıktığı 2 karşılaşmada 1 kez ağları sarstı. 4 yıldız da kritik Trabzon maçında 11’de olmayı çok istiyor. Pereira’nın son kararını, son idmanın ardından vermesi bekleniyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Giresunspor
|9
|8
|17. Kasımpaşa
|8
|6
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|19. Göztepe
|8
|5
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Eyüpspor
|9
|17
|4. Bandırmaspor
|9
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Denizlispor
|9
|10
|11. Altınordu
|8
|10
|12. Manisa FK
|8
|9
|13. Boluspor
|7
|8
|14. Menemenspor
|8
|8
|15. İstanbulspor
|7
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|8
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|18
|2. Man City
|8
|17
|3. Chelsea
|7
|16
|4. Brighton
|8
|15
|5. M. United
|8
|14
|6. Everton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Wolverhampton
|8
|12
|9. Tottenham
|7
|12
|10. West Ham
|7
|11
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Newcastle
|7
|3
|19. Burnley
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1