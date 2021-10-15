Fenerbahçe'de 3 forma için büyük kapışma!

Milli araya lider giren Fenerbahçe lige dönüşü Trabzon deplasmanında yapacak. Sakatların bir bir takıma katılmasıyla birlikte forma rekabeti yeniden tavan yaptı. Vitor Pereira, pazar günkü karşılaşmada sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Maça kadar bir aksilik yaşanmazsa kalede Altay, savunmada Kim ve Szalai, orta sahada Ferdi, Gustavo, Sosa ve Samuel ile hücum hattında Mesut’un forma giymeleri çok yüksek ihtimal.

Novak dinlendi

Pereira, 3. stoper olarak Marcel Tisserand ile Filip Novak arasında kararsızlık yaşıyor. Tisserand normalde Portekizli hocanın ilk tercihi konumunda. Ancak yaklaşık 1 aylık sakatlık sonrası takımla çalışmalara yeni başlayan Kongolu’nun maç kondisyonu henüz yüksek değil. Yine de Tisserand maça başlayıp, sıkıntı yaşaması halinde kenara gelebilir. Novak da bu sezon zaman zaman stoperde oynadı ve iyi performans sergiledi. Başarılı oyuncunun, Çekya’nın son oynadığı Beyaz Rusya mücadelesinde görev yapmaması, daha dinlenmiş olarak dönmesini sağlayacak.

Zor tercih

Hücum hattında Mesut Özil’in yanında oynayacak 2 isim için 4 aday var. Valencia’nın ülkesinden bu gece dönecek olması nedeniyle ilk 11’de oynaması beklenmiyor. Milli arada idmanlara damga vuran Mergim Berisha ve son haftaların formda ismi Rossi’nin avantajları, Milli görevlere gitmemeleri. Serdar Dursun ise Letonya karşısında Milli formayla ilk golünü attı, çok iyi oynadı. Pelkas da Yunanistan ile çıktığı 2 karşılaşmada 1 kez ağları sarstı. 4 yıldız da kritik Trabzon maçında 11’de olmayı çok istiyor. Pereira’nın son kararını, son idmanın ardından vermesi bekleniyor.