Fenerbahçe çok rahat: 3-1

Karşılaşmada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. 8. dakikada kazanılan köşe vuruşunu sol taraftan kullanan İrfancan Kahveci'nin ortasına ceza sahası ön yayında bulunan Batshuayi, beklemeden vurdu. Bu oyuncunun vuruşuyla kale üst direğinden dönen meşin yuvarlağı, defans oyuncusu uzaklaştırdı.

30. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golü geldi. Crespo'nun orta sahadan presle kazandığı defansın arkasına gönderdiği topa ceza sahası sol çaprazından koşan King, rakipleri geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağının dışıyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

34. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Yine orta sahadan Arao'nun presiyle kazanılan topu Szalai, rakip yarı sahaya gönderdi. Solda topla buluşup içeri kat eden King'in paralel pasında, sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

44. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Emre Mor'un sol kanattan sürerek içeri ortaladığı topa ön direkte bulunan Batshuayi kafayla vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

54. dakikada sarı-lacivertliler Batshuayi'nin ayağından üçüncü gole ulaştı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası yay önünde çalımla rakibini geçerek sola attığı topla buluşan Batshuayi, içe kat edip topu sağ ayağına alarak şutunu çekti. Top kalecinin sağından filelere yöneldi: 3-0

56. dakikada rakip İstanbulspor ilk tehlikeli atağını yaptı. Ceza sahası yay önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın şutunda top üst direğe çarparak önce oyun alanına döndü, daha sonra defans müdahalesiyle kornere çıktı.

75. dakikada ceza sahası önünde bekleyen Batshuayi'nin sol tarafa çıkardığı topa, müsait durumdaki Ferdi Kadıoğlu sağ ayak içiyle vurdu. Üst direğe çarparak oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Batshuayi'nin ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın karşı karşıya yerden vuruşunda topu kaleci çeldi.

90+3. dakikada konuk ekip farkı ikiye indirdi. Ethemi'nin sol çaprazdan kaleye çektiği şut üst direkten sekerek kale çizgisi önüne düştü. Burada bulanan Topalli'nin dokunduğu top ağlara yöneldi: 3-1

Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

- İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçı

Fenerbahçe, Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda İstanbulspor karşısında çıktı.

Kaleci İrfan Can Eğribayat, Altay Bayındır'ın hafif sakatlığının olması nedeniyle Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Eğribayat, kalesinde çok fazla tehlike yaşamadı.

İkinci yarı King'in yerine oyuna giren Valencia ise oyuna alınırken, Dünya Kupası'nda gösterdiği başarı nedeniyle taraftar tarafından alkışlandı.