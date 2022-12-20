banner38

Fenerbahçe çok rahat: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Spor 20.12.2022, 23:38
Fenerbahçe çok rahat: 3-1

Karşılaşmada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. 8. dakikada kazanılan köşe vuruşunu sol taraftan kullanan İrfancan Kahveci'nin ortasına ceza sahası ön yayında bulunan Batshuayi, beklemeden vurdu. Bu oyuncunun vuruşuyla kale üst direğinden dönen meşin yuvarlağı, defans oyuncusu uzaklaştırdı.

30. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golü geldi. Crespo'nun orta sahadan presle kazandığı defansın arkasına gönderdiği topa ceza sahası sol çaprazından koşan King, rakipleri geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağının dışıyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

34. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Yine orta sahadan Arao'nun presiyle kazanılan topu Szalai, rakip yarı sahaya gönderdi. Solda topla buluşup içeri kat eden King'in paralel pasında, sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

44. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Emre Mor'un sol kanattan sürerek içeri ortaladığı topa ön direkte bulunan Batshuayi kafayla vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

54. dakikada sarı-lacivertliler Batshuayi'nin ayağından üçüncü gole ulaştı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası yay önünde çalımla rakibini geçerek sola attığı topla buluşan Batshuayi, içe kat edip topu sağ ayağına alarak şutunu çekti. Top kalecinin sağından filelere yöneldi: 3-0

56. dakikada rakip İstanbulspor ilk tehlikeli atağını yaptı. Ceza sahası yay önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın şutunda top üst direğe çarparak önce oyun alanına döndü, daha sonra defans müdahalesiyle kornere çıktı.

75. dakikada ceza sahası önünde bekleyen Batshuayi'nin sol tarafa çıkardığı topa, müsait durumdaki Ferdi Kadıoğlu sağ ayak içiyle vurdu. Üst direğe çarparak oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Batshuayi'nin ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın karşı karşıya yerden vuruşunda topu kaleci çeldi.

90+3. dakikada konuk ekip farkı ikiye indirdi. Ethemi'nin sol çaprazdan kaleye çektiği şut üst direkten sekerek kale çizgisi önüne düştü. Burada bulanan Topalli'nin dokunduğu top ağlara yöneldi: 3-1

Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

- İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçı

Fenerbahçe, Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda İstanbulspor karşısında çıktı.

Kaleci İrfan Can Eğribayat, Altay Bayındır'ın hafif sakatlığının olması nedeniyle Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Eğribayat, kalesinde çok fazla tehlike yaşamadı.

İkinci yarı King'in yerine oyuna giren Valencia ise oyuna alınırken, Dünya Kupası'nda gösterdiği başarı nedeniyle taraftar tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA
#fenerbahçe #İstanbulspor #Ziraat Türkiye Kupası
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23