Fenerbahçe buldozer gibi: 0-11

Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Altay'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler mücadeleden 11-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 11, 23, 31 ve 53'te Cordner, 33'te Coleman, 39'da Yenney, 45+2 ve 87'de Jaleca, 58 ve 65'te Fishley attı, ev sahibinde Nisa 13'te kendi kalesine attı.

Puanını 49 yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler 19 maçta 85 gol atarken 16 kez sahadan galip ayrıldı.

Altay ise 10 puanda kaldı.

Kaynak: NTVSPOR