Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş 'ı konuk ediyor.

lider Trabzonspor ’un 15 puan gerisinde olan Fenerbahçe ile 18 puan gerisinde olan Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

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