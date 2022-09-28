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Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu

Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Spor 28.09.2022, 21:24
Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu

İlk periyota iyi başlayan Anadolu Efes, Micic, Beaubois, Zizic ve M'Baye'nin sayılarıyla ilk 4,5 dakikayı 13-4 önde geçti. Bu dakikadan sonra Motley, Pierre, Samet Geyik ve Calathes'in sayılarıyla aradaki farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko'ya, boyalı alandaki etkili oyunuyla karşılık veren Anadolu Efes, ilk periyodu 23-15 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodunda her iki takımda ilk iki dakika sayı bulamadı. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin 14. dakikası 25-20 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Zicic, M'Baye, Micic ve Beaubois'in sayılarıyla periyodun bitimine 1 dakika 35 saniye kala aradaki farkı 17 sayıya (20-37) çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 19 sayı farkla 42-23 önde girdi.

Üçüncü periyot da iki takımda karşılıklı sayılar bularak başlarken, mücadelenin 23. dakikası 45-25 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Guduric, Davis ve Pierre'nin sayılarına, Micic ile karşılık veren Anadolu Efes mücadelenin 27. dakikasını 50-31 önde geçti. Farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, üçüncü periyodu 54-36 önde bitirdi.

Final periyoduna hem boyalı alanda hem dış atışlardaki yüzdeli sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, mücadelenin bitimine 7 dakika kala farkı 12 sayıya (47-59) indirdi. Clyburn, M'Baye ve Micic'in sayılarına, Melih Mahmutoğlu, Wilbekin ve Hayes ile karşılık veren Fenerbahçe Beko mücadelenin bitimine 2 dakika kala farkı 7 sayıya kadar (57-64) indirmesini bildi.

Müsabakanın son dakikalarında iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadeleyi 71-62 Anadolu Efes kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
#Anadolu Efes #Fenerbahçe Beko #Cumhurbaşkanlığı Kupası
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