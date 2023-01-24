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Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Galatasaray Başkanı Özbek'e "kamuoyu ününde tartışalım" çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ve yöneticilerini yaptıkları açıklamalarla ilgili kamuoyu önünde tartışmaya davet etti.

Spor 24.01.2023, 18:30
Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Galatasaray Başkanı Özbek'e "kamuoyu ününde tartışalım" çağrısı

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün yöneticilerinin daha önce kendisi ve Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Özbek ve yöneticilerin davranışlarıyla Türk futboluna ciddi zarar verdiğini iddia eden Koç, şunları kaydetti:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin başrolde olduğu kamuoyu önünde yaşanan bu tiyatro ve arka planda yaşanan bilinmezler! Başta TFF, kurulları ve spor medyası olmak üzere futbol paydaşları üzerinde oluşturulan baskı, ekranlara gönderilen mesajlar, kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, iftiralar, algı operasyonları... Adalet, adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım halihazırda çok ciddi sıkıntıları olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir. Bununla beraber toplumumuza ekilen nefret tohumları geri dönülemez izlere sebep olmaktadır. Buna bir son vermenin zamanı gelmiştir."

"Şahsınıza açık, net ve mertçe bir çağrı yapıyorum." ifadesini kullanan Ali Koç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Gerçekten adalet, adil rekabet ve hakkaniyet arayışınız varsa, attığınız adımları savunduğunuz gibi Türk futbolunun marka değeri için yapıyorsanız, tüm kamuoyu önünde kim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor kim söylemiyor kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Bu doğrultuda sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum. Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Kaynak: NTVSPOR

#fenerbahçe #Ali Koç #Galatasaray #Dursun Özbek
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