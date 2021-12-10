Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Yıldız Holding'e ziyaret

Yıldız Holding'de gerçekleşen görüşmede Fenerbahçe Kulübü'nün başarıları ve önümüzdeki süreçte yapılacaklar konuşuldu.

Murat Ülker her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'nin başarılarından çok büyük mutluluk duyduklarını Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin başarısı için ellerinden geleni her zaman yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Ali Koç da Murat Ülker'e Fenerbahçe'ye olan destek ve yardımlarından ötürü teşekkür etti.