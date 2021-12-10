Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Yıldız Holding'e ziyaret
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç beraberindeki heyetle Yıldız Holding'e bir ziyarette bulundu. Ali Koç, burada Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe'ye tutkusu ile bilinen Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve Yıldız Ventures'in CEO'su Yahya Ülker'le görüştü.
Spor 10.12.2021, 23:03 10.12.2021, 23:18
Yıldız Holding'de gerçekleşen görüşmede Fenerbahçe Kulübü'nün başarıları ve önümüzdeki süreçte yapılacaklar konuşuldu.
Murat Ülker her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'nin başarılarından çok büyük mutluluk duyduklarını Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin başarısı için ellerinden geleni her zaman yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Ali Koç da Murat Ülker'e Fenerbahçe'ye olan destek ve yardımlarından ötürü teşekkür etti.
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