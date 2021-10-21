Fenerbahçe Avrupa'da kazanamıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar;

2. dakikada Michael Frey ara pasında defansın arkasına sarkan Viktor Fischer’in sağ taraftan ceza sahası içine girip arka direğe verdiği pasta Mbwana Samatta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0- 1

10. dakikada Viktor Fischer’in ceza yayı solundan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Valencia’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Osayi Samuel’in topla ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jean Butez’de kaldı.

18. dakikada sağ kanatta Sosa ile verkaçından sonra ceza sahası içine giren Osayi Samuel’in son çizgiye inerek içeriye çevirdiği pasta Enner Valencia topla buluştu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda defansa çarpan top kalenin üzerinden dışarıya gitti.

20. dakikada Jose Sosa’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Marcel Tisserand’ın kafa vuruşunda kaleci Jean Butez’den seken topu kaleci önünde Enner Valencia tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada Jelle Bataille ceza sahası içinde Enner Valencia’yı düşürdü. Hakem Sergey Ivanov önce pozisyonu devam ettirdi daha sonra VAR’a gitti. Pozisyonu izleyen Sergey Ivanov penaltısı noktasını gösterdi.

36. dakikada topun başına geçen Enner Valencia’nın panenka penaltısı üst direkten geri döndü.

43. dakikada ceza sahası içinde Dinis Almeida’nın Enner Valencia’yı düşürmesi sonucu hakem Sergey Ivanov bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 2-1