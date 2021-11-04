Fenerbahçe Avrupa'da ilk galibiyetini arıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun 4. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp’e konuk olacak.

Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. E. Frankfurt (1-1) ve Antwerp (2-2) ile berabere kalan Fenerbahçe Olimpiakos’a ise 3-0 yenildi.

Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Royal Antwerp maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, takımdaki yerlerini alamayacak.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in de kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

ROYAL ANTWERP-FENERBAHÇE

STAT: Bosuil

HAKEM: Irfan Peljto (Bosna-Hersek)

SAAT: 23.00 / YAYIN: Exxen

ANTWERP: Butez, Bataille, Almeida, Laet, Vines, Gerkens, Verstraete, Yusuf, Samatta, Frey, Fischer

TEKNİK DİREKTÖR: Brian Priske

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Min Jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Berisha

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira