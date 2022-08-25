Fenerbahçe, Austria Wien'i eledi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı

İlk Yarı

10. dakikada organize kullanılan köşe vuruşunda soldan sıfıra inen Alioski'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Peres'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İsmail Yüksek'in soluna çektikten sonra uzak mesafeden sert şutunda, savunmada Braunöder'e çarpan top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 1-0

18. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta ön direkte iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, savunmada Ranftl meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

29. dakikada savunmada Lemos'un hatasında topu önünde bulan Tabakovic'in penaltı noktasının solundan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada soldan çizgiye inen Rossi, ceza yayı içinde bulunan Crespo'yu gördü. Portekizli oyuncunun gelişine volesinde top yandan dışarı gitti.

44. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün solundan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Peres'in sektirdiği topa arka direkte ayak sokan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

45. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağdan Fitz'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Martins'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

54. dakikada Osayi-Samuel'den aldığı pasla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin soluna çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

59. dakikada Alioski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin şutunda, kaleci topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

70. dakikada Fenerbahçe tekrar farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Rossi, ceza yayı üstünde İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan'ın topu düzelttikten sonra yaptığı aşırtma vuruşta top ağlara gitti: 3-1

79. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Presle topu rakibinden kapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası sol çaprazından sağına çekerek uzak direğe plase vuruşunda top filelerle buluştu: 4-1

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrılarak gruplarda mücadele hakkı elde etti.