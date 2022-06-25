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Fenerbahçe, Arnavutluk şampiyonunu farklı yendi: 4-0

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Arnavutluk ekibi KF Tiran ile yaptığı karşılaşmayı Berisha, Novak, Pelkas ve Samatta'nın attığı golle 4-0 kazandı.

Spor 25.06.2022, 20:31
Fenerbahçe, Arnavutluk şampiyonunu farklı yendi: 4-0

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Arnavutluk ekibi KF Tiran ile yaptığı karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki müsabakayı İlker Yasin Avcı, Şafak Nalbantoğlu ve Çağrı Yıldırım hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Bruma, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Mert Hakan Yandaş ve Berisha ilk 11'iyle çıktı.

Konuk ekip ise Visar Bekaj, Kristijan Tosheivski, Filip Najdovski, Jocelin Behiratche, Marsel İsmajlgeci, Albano Aleksi, Vesel Limaj, Ennur Totre, Redon Xhixha, Taulant Seferi, Devid de Silva ilk 11'iyle mücadele etti.

Fenerbahçe, 9. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertlilerde, müsabakanın 25. dakikasında Mauricio Lemos'un yerine Marcel Tisserand oyuna dahil oldu. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş'ın yerine Miguel Crespo, Mergim Berisha'nın yerine ise Enner Valencia değişiklikleriyle başladı.

Fenerbahçe, müsabakanın 52. dakikasında Lincoln Henrique'nin kullandığı köşe vuruşunda Novak'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Sarı-lacivertlilerde 67. dakikada 3 oyuncu değişikliği yapıldı. Novak'ın yerine Uğur Kaan Yıldız, Osayi-Samuel'in yerine Burak Kapacak ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Samatta oyuna alındı. Mücadelenin 75. dakikasında ise Gustavo-İsmail Yüksek, Lincoln Henrique-Muhammed Gümüşkaya ve Bruma-Pelkas değişiklikleri yapıldı.

84. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Valencia'nın yerden ortasında arka direkte Dimitris Pelkas topu ağlara gönderdi.

Sarı-lacivertliler, 88. dakikasında maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Burak Kapacak'ın ortasında Samatta topu filelerle buluşturdu ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de milli takımlara katıldıkları için izinli olan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun, Attila Szalai, Miha Zajc ve Diego Rossi kadroda yer almadı.

Arda ve Min-jae kadroda yok

Fenerbahçe'de çalışmalara başlayan Kim Min-jae ve Arda Güler kadroya alınmadı.

Sakatlığı nedeniyle ülkesinde ameliyat edilen Güney Koreli stoper, geçtiğimiz hafta İstanbul'a dönmüş ve takımla çalışmalara katılmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun dinlendirildiği öğrenildi.

Arda Güler'in de sakatlık riskine karşı bir süre daha kademeli olarak çalışacağı, gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtildi.

Shkupi maçından tek değişiklik

Fenerbahçe'de ilk gerçekleştirilen hazırlık maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Jorge Jesus, Shkupi maçına ilk 11'de başlattığı Miguel Crespo'yu yedeğe çekerken, bu ismin yerine Mert Hakan Yandaş'ı 11'e sürdü.

Kaynak: AA
#fenerbahçe #tirana #Hazırlık maçı
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