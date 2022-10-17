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Fenerbahçe, Ankara'dan mutlu dönüyor: 0-3

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.

Spor 17.10.2022, 22:21
Fenerbahçe, Ankara'dan mutlu dönüyor: 0-3

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Maçın 3. dakikasında, Fenerbahçe öne geçti. Lincoln Henrique'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptı. Batshuayi, altıpasta önüne gelen topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

25. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Valencia'nın pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin düzgün sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2.

26. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Beridze'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

37. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Malcuit'in sağdan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Beridze'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda yatarak kurtardı.

39. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Lincoln Henrique'nin ters vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda çıkardı.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakika Taylan Antalyalı'nın defansın arkasına attığı pasla buluşarak ceza sahasına giren Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

65. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Valencia, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı Gökhan Akkan ayaklarıyla çıkardı.

74. dakikada Crespo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun korner çizgisinden ceza sahasına çevirdiği topla altıpasta buluşan Rossi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

Fenerbahçe mücadeleyi 3-0 kazandı.

Kaynak: AA
#Ankaragücü #fenerbahçe #Süper Lig
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