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Fenerbahçe, Almanya'dan eli boş döndü

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, üçüncü maçında Almanya temsilcisi Alba Berlin'e 84-70 mağlup oldu.

Spor 12.10.2021, 23:31
Fenerbahçe, Almanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi.

Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA
#Fenerbahçe Beko #Alba Berlin #Euroleague
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