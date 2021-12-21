Fenerbahçe Ali Koç'la dibe vurdu

Fenerbahçe, Ali Koç’un başkanlığında geçen 4 senede futbolda istediği başarıyı yakalayamadı.

Sarı-lacivertliler, 4 sezonda 61 transfer yapmasına ve her sezon sil baştan yapılanarak yeni teknik direktörlerle yola çıkmasına karşın sahada istenilen sonuçları bir türlü alamadı. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde oynadığı 14 derbide sadece 2 galibiyet alabildi. Sarı-lacivertliler, 4 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 14 derbide 2 galibiyet alırken, 8 kez beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Söz konusu 2 galibiyetin ilki 2019-2020’de iç sahada Beşiktaş’a, diğeri ise bu sezon deplasmanda Galatasaray’a karşı alındı. Kadıköy’deki 7 derbide ise 1 galibiyet alınabildi.

Derbi serilerinin hepsi son buldu

Fenerbahçe’nin iç sahada Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı uzun süredir elinde bulundurduğu yenilmezlik serileri de Ali Koç döneminde son buldu.

Sarı-lacivertliler, ligde 2019-2020 sezonunun 23. haftasında Galatasaray’a 3-1 yenildi. Fenerbahçe, bu sonuçla sahasında rakibine karşı 23 maç ve 20 yılı aşkın süre sonra mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler, geride kalan sezonun 10. haftasında ise Kadıköy’de Beşiktaş’a 4-3 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, böylece 15 yılı aşkın bir sürenin ardından sarı-lacivertli takıma deplasmanda üstünlük kurmayı başardı.

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a karşı sahasındaki üstünlüğü de Ali Koç döneminde son buldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor’a 3-1 yenildi ve Karadeniz temsilcisine Kadıköy’de 23 yıl sonra mağlup oldu.

Fenerbahçe, Ali Koç’un başkanlığında oynadığı resmi maçlarda yüzde 47,5 galibiyet oranı yakaladı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 160 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 76 galibiyet, 39 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı.

4 teknik adam, 61 futbolcu geldi

Ali Koç, başkanlığı döneminde 4 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Ali Koç’un başkanlığında Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut teknik direktörlük görevini üstlendi. Bu sezon 4. teknik direktör olarak görev yapan Vitor Pereira ile dün yollar ayrılınca 5. teknik adam arayışları başladı. Ali Koç döneminde bu 4 teknik adamın yanı sıra Erwin Koeman, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu da geçici teknik direktörlük görevini üstlendi. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde futbol takımına 61 futbolcu transfer etti. Sarı-lacivertli takım, bu süreçte kadrosuna kattığı futbolculardan istediği verimi elde edemedi. Ali Koç’un başkanlığındaki Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda 16 futbolcuyla sözleşme imzaladı. 2019-2020’de renklerine 14 oyuncuyu bağlayan sarı-lacivertliler, geride kalan sezon ise 22 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise 9 oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Taraftar tepkisi genel kurula götürebilir

Fenerbahçe’de camia bölünmüş durumda. Beşiktaş derbisinde GFB tribün grubunun bulunduğu bölümde Ali Koç’u istifaya çağıran taraftarlar darp edildi. Taraftarlar arasında kavgalar yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar ile Ali Koç yönetimi arasındaki bağ da kopmuş durumda. Taraftarlar, yönetim locasında yer alan yöneticilere büyük tepki gösterdi. Maç sonrası statta kalan ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar da polis tarafından tribünden çıkarıldı.

Başkan Ali Koç’un olağanüstü genel kurula giderek seçim kararı almak üzere olduğu da öğrenildi. Ali Koç'un taraftarların tepkisi üzerine böyle bir karar aldığı da ifade ediliyor.