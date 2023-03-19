Fenerbahçe, Alanyaspor'u evinde yendi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 54 puana yükselen ve 1 maçı eksik olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını 6'ya düşürdü.

Mücadelenin 4. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Cavaleiro'nun ortasında Koulouris'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0. Pozisyon için yardımcı hakem 'ofsayt' bayrağını kaldırırken, VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi.

35. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücumcusu Diego Rossi, arka direkte kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Mete Kalkavan, golü iptal etti. Fenerbahçeli futvolcular, golün geçerli olduğu yönünde itirazda bulundu ancak hakem Kalkavan mücadeleyi devam ettirdi.

İlk 45 dakika bu sonuçla sona erdi.

63. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Joher Rassoul'un, Osayi-Samuel'e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu gole çeviren Enner Valencia, skoru eşitleyen isim oldu.

68. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart gördü. Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Jesus, itiraz etti. Hakem Mete Kalkavan, bu pozisyon sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı.

82. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından bir kez daha penaltı kazandı. Furkan Bayır'ın, Enner Valencia'ya ceza alanı içinde arkadan yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını işaret etti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Enner Valencia, yaptığı vuruşla kaleci Runar Runarsson ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

90+2. dakikada Fenerbahçe, Emre Mor'un golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrıldı.