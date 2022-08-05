Fenerbahçe, 5 genç futbolcusunu profesyonel yaptı
Fenerbahçe, geçen sezon19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir, Erkan Arda Çağdaş, Bora Aydınlık ve Furkan Onur Akyüz'le profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinden 5 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geleceğimizin Fenerbahçe'si olan futbol akademimizde formamızı terleten 5 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. 2018 yılı itibarıyla belirlediği misyon ile bünyesindeki gençleri sportif anlamda yetiştirirken onların Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna faydalı birer futbolcu olmalarını ilke edinen Fenerbahçe Futbol Akademi projesiyle öz kaynak yatırımlarını artıran kulübümüz, yarının Fenerbahçe'sini oluşturmaya devam ediyor." denildi.
Söz konusu çalışmalar kapsamında geçen sezon Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen 2004 doğumlu Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir, Erkan Arda Çağdaş ve 2005 doğumlu Bora Aydınlık ile Furkan Onur Akyüz'ün profesyonel sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Kulüpte düzenlenen imza töreninde futbol akademisinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Özgür Özaktaç'ın da yer aldığı kaydedildi.
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