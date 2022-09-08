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Fenerbahçe 3 puan için sahada: 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile saat 19.45'te karşı karşıya gelecek.

Spor 08.09.2022, 18:46
Fenerbahçe 3 puan için sahada: 11'ler belli oldu

İşte ilk 11'ler:

Fenerbahçe XI: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.

Dinamo Kiev XI: Buschan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash.

#fenerbahçe #Dinamo Kiev #UEFA Avrupa Ligi
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