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Fenerbahçe 3-0'dan döndü: 3-3

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

Spor 27.10.2022, 22:00
Fenerbahçe 3-0'dan döndü: 3-3

5. dakikada Rennes öne geçti. Orta sahada presle topu kapan konuk ekipte Truffert, sol çizgide meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun driplingle katederek içeriye paralel gönderdiği topa sol çaprazda bekleyen Gouiri dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

10. dakikada konuk ekipten Majer'in uzaktan şutla attığı gol, VAR'da incelendi. Hakem, golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

13. dakikada Fenerbahçe, ilk ciddi pozisyonunu geliştirdi. Orta sahadan aldığı topu süren İrfan Can Kahveci, yay üzerinden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

15. dakikada sağ çizgiden Valencia içeri ortaladı. Ceza sahasında iyi yükselen Pedro'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

16. dakikada Rennes farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sağından Gouiri'nin pasında top, penaltı noktası civarında bekleyen Terrier'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla bir kez daha buluştu: 0-2

20. dakikada kaleci Mandanda'nın sektirdiği top, sol çaprazda bekleyen Lincoln Henrique'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun kontrol ederek içeri gönderdiği topa Valencia topukla vurdu. Meşin yuvarlak defanstan döndü.

25. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde topu alan Osayi-Samuel, ceza sahası içine yöneldi. Rakiplerini çalımlarla geçen bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.

30. dakikada konuk ekip, skoru 3-0'a getirdi. Sağ çizgide topla buluşan Bourigeaud, meşin yuvarlağı cezası sahası içinde bekleyen Gouiri'ye çıkardı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla vuruşunda, top bir kez daha ağlara gitti.

42. dakikada Fenerbahçe, duran toptan bulduğu golle farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu oyuncunun içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Valencia kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3

45+2. dakikada Pedro'nun pasında Crespo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda top, defansa çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Rennes'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ilk tehlikeli atağı 71. dakikada Fenerbahçe geliştirdi. Emre Mor'un ceza sahası sağ çaprazından içeri gönderdiği topla sol çaprazdaki Valencia buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

80. dakikada ceza sahası içinde sekerek havadan gelen topu iyi kontrol eden Batshuayi'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kornere çeldi.

82. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı 1'e indirdi. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Zajc'ın şutunda, top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-3

88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Mor, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre Mor'un sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden ağlara gitti: 3-3

Karşılaşma, 3-3 sona erdi.

Kaynak: AA
#fenerbahçe #rennes #UEFA Avrupa Ligi
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