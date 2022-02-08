Felipe Melo-Diego Ribas kavgası
Brezilya'da oynanan maçta Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo ile Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Ribas arasında kavga çıktı.
Spor 08.02.2022, 12:04
Carioca Şampiyonası'nda Flamengo ile Fluminense karşı karşıya geldiği maça Felipe Melo ile Diego Ribas arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.
Mücadelenin henüz başında yaşanan bir penaltı tartışmasında iki takım futbolcuları arasında tansiyon bir anda yükseldi.
Hakeme yapılan itirazlar sırsında Fluminense forması giyen Felipe Melo, Flamengolu Diego Ribas'a omuz atarak yere düşürdü. Bunun ardından saha iyice gerilirken hakem iki futbolcuya da sarı kartını gösterdi.
Melo ve Ribas arasındaki tartışma sahanın ortasında bir süre daha sürdürdü. Ortamın sakinleşmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.
Fluminense, 89. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
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