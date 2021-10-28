banner38

Feghouli ve Babel'e Falcao taktiği

Yıllık 3 milyon 850 bin Euro maaş alan Feghouli ve 2.5 milyon Euro garanti ücreti olan Ryan Babel’e yarım sezonluk ücretlerinde indirime gitmeleri karşılığında bedelsiz olarak bonservisleri teklif edilecek.

Spor 28.10.2021, 11:11 28.10.2021, 11:16
Feghouli ve Babel'e Falcao taktiği

Takımı gençleştiren ve kadroda önemli bir değişime imza atan Galatasaray’da bu süreç ocak ayında da süratla devam edecek. Yabancı kontenjanı dolu olan ve devre arasında orta sahaya kesin olarak 6 numara transferi gerçekleştirecek olan Galatasaray’da geç kalınmış iki ayrılık adına masaya oturulacak. Hem yaşları, hem de maliyetleri nedeniyle sezon başında da ayrılığı gündemde olan Sofianne Feghouli ile Ryan Babel'le vedalaşmak için sarı kırmızılılar bu kez ‘Falcao’ planını devreye sokacak.

YÜZDE 40'TAN VAZGEÇTİ

Sezon başında 1 yıllık sözleşmesi kalan Falcao ile fesih görüşmelerine imza atan ve Kolombiyalı golcünün yüzde 40 alacağından vazgeçip 3 milyon Euro karşılığında yollarını ayıran Galatasaray, benzer bir modeli Feghouli ile Babel için uygulamaya sokacak.

KISMİ ÖDEME İLE VEDA

YIllık 3 milyon 850 bin Euro alan Feghouli ve 2.5 milyon Euro garanti ücreti olan Babel’e yarım sezonluk ücretlerinde indirime gitmeleri karşılığında bedelsiz olarak bonservisleri teklif edilecek. İki futbolcunun yarım sezonluk toplam maliyeti 3 milyon Euro’yu geçerken sarı kırmızılıların hedefi yüzde 30- 40 bandında indirime gitmelerini sağlayıp bir kısım ödeme yaparak mayısı beklemeden iki isimle de vedalaşmak.

Babel bu sezon Galatasaray forması ile 17 maçta gol katkısı veremeyip 1 asiste imza atarken Feghouli ise 12 maçta 2 gollük katkı yaparken sınıfta kaldı.

#Spor x Futbol x Galatasaray x
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2